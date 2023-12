„Das Level der Resignation enttäuscht mich sehr“

Badminton boomt in vielen Ländern - aber nicht in Österreich! Die Duelle in der ersten und zweiten Bundesliga sind viel zu langatmig, dauern oft vier Stunden und mehr! Pläne und Ideen zu vielversprechenden Reformen, wie man mehr Publikum anlocken könnte, gibt es. Doch Manuel Rösler ortet Widerstand.