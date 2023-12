Kunstschaffende unterstützen Depardieu öffentlich

Hass würde sich über Depardieu ergießen, die Unschuldsvermutung werde ganz klar „missachtet.“ Den öffentlichen Brief, der in der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ veröffentlicht wurde, haben unter anderem der Regisseur Bertrand Blier und die Sängerin sowie ehemalige französische First Lady Carla Bruni unterschrieben. „Gérard Depardieu ist wahrscheinlich der größte aller Schauspieler. Der letzte Superstar des Kinos“, heißt es in dem Beitrag.