Gérard Depardieu: 13 Frauen beschuldigen Filmstar

„Aufdringliches Grunzen“

Die Übergriffe seien unterschiedlich schwer gewesen, heißt es in dem Bericht. Demnach erzählten die Frauen unter anderem -Zitat - „von einer Hand in ihrem Höschen, in ihrem Schritt, an ihrem Po oder ihrer Brust“, von „obszönen Äußerungen oder manchmal aufdringlichem Grunzen“.