Unerwartetes Koalitionsbett | Kleber-Zorn

Unerwartetes Koalitionsbett. Weihnachten ist vorbei, das Jahr neigt sich dem Ende zu - also wird auch munter zurückgeblickt. Und da gibt es allein schon in der Politik einiges zu sehen. Einiges, das wir zum Jahresbeginn so wohl nicht unbedingt erwartet haben. Etwa den dramatischen Absturz der ÖVP bei den Landtagswahlen in Niederösterreich samt nachfolgender schwarz-blauer Landeskoalition. Obwohl ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner von einer Polit-Ehe mit FPÖ-Landesobmann Landbauer vor den Wahlen so gar nichts wissen hatte wollen. So wie wenig später auch ihr Parteikollege Wilfried Haslauer in Salzburg. Auch der landete schließlich im schwarz-blauen Koalitionsbett. Während in der Bundes-SPÖ Pamela Rendi-Wagner nach einem schwerst turbulenten parteiinternen Machtkampf nicht vom haushohen Favoriten Hans Peter Doskozil, sondern von dem vor einem Jahr weitestgehend unbekannten Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler abgelöst wurde. In unserem innenpolitischen Jahresrückblick heute in der „Krone“ wird noch an einige weitere Turbulenzen erinnert. Was uns wohl im neuen Jahr erwartet? Sicher ist nur eines: 2024 wird, allein schon durch die Nationalratswahlen, mindestens so ereignisreich wie das ablaufende Jahr!