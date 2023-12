Verdacht auf Vergewaltigung: 51-Jähriger in Haft

Die besorgte Freundin des Opfers alarmierte die Beamten gegen 12 Uhr. Beim Eintreffen in der besagten Wohnung gab die 29-Jährige an, dass sie zirka zwei Wochen lang gegen ihren Willen in der Wohnung des 51-Jährigen festgehalten wurde. Er hatte ihr in der Vergangenheit immer wieder Drogen verschafft.