Dickes Danke

Menschen, denen man nie begegnet ist. Dem Lastwagenfahrer, der all die Weihnachts-Köstlichkeiten termingerecht in den Supermärkten abliefert und die Nahversorgung am Laufen hält, trotz Stau und Übermüdung. Die Frau, die vielleicht wie 300.000 andere verkühlt ist und trotzdem schon um vier aufsteht und in die Arbeit pendelt. Es muss ja jemand die Regale füllen, damit wir heute noch auf den letzten Drücker einkaufen können.