Kärntner ist der älteste Ski-Rennfahrer der Welt!

Drei WM-Titel in der vergangenen Saison

Und höchst erfolgreich noch dazu! Denn der Spittaler krallte sich in der vergangenen Saison drei WM-Titel in seiner Masters-Klasse 90 bis 95 Jahre. Im Super-G, Slalom und Riesentorlauf! „Im Super-G hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 97 km/h. Maximal komme ich sonst so auf 115 km/h“, erzählt Suppan der „Krone“ so cool, als wäre es in seinem Alter das Normalste der Welt.