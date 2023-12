Wie der Christbaum steirische Stuben eroberte

Geschmückte Christbäume im Kreis der Familie sind für 1605 im Elsass bezeugt. Seit 1800 werden sie in „gehobenen“ protestantischen Familien in Deutschland geschätzt, 1823 fassen sie auch in Graz und Wien Fuß (der erste Baum war zehn Jahre zuvor in unserer Landeshauptstadt aufgestellt worden). Erzherzog Johann beklagte noch diesen unnützen „Prunk“, aber im 20. Jahrhundert setzt sich der „aufgeputzte Baum“ auch in der Steiermark allgemein durch.