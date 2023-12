Immer im Einsatz: Unsere Helden zu Weihnachten

„Feiertagsdienste gehören zum Berufsbild“

Auch die Mitarbeiter der Job‘s Apotheke in Eisenstadt sind im Dienst, um die Bevölkerung mit Medikamenten zu versorgen. Langeweile kommt dabei nicht auf. „Wenn es heiß hergeht, klingeln am Heiligen Abend bis zu 130 Personen“, so Simon Job. Dabei handelt es sich meist um Akutfälle. Auch Job hilft, wenn Not am Mann ist: „Dass die Bescherung unterbrochen wird, gehörte in den vergangenen Jahren zur Regelmäßigkeit.“ Doch der Apotheken-Besitzer nimmt es mit Humor, immerhin würden die Feiertagsdienste zum Berufsbild gehören.