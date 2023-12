ÖSV-Herren verpassen in Innichen erneut das Podest

Ernüchternde Halbfinal-Heats

Das Halbfinale lief für die zwei verbliebenen Österreicher gar nicht nach Wunsch. Rohrwecks Start war nicht schlecht, dennoch rutschte er rasch ans Ende des Feldes zurück und schaffte es auch nicht, den Anschluss wieder herzustellen. Auch Winkler lag in seinem Heat von Beginn an am Ende des Feldes, verlor aber nie ganz den Kontakt nach vorne. Als sich im Schlussabschnitt Youri Duplessis Kergomard (Fra) und Tim Hronek (D) in die Quere gerieten, schien es kurzfristig so, als ob er es noch ins große Finale schaffen könnte. Nach einem weiteren Fehler des Franzosen verlor der Atomic-Pilot aber erneut Speed und musste Hronek den Vortritt im Kampf um Platz zwei lassen.