Bocelli schrieb Geisel, die seine Melodien summte

„Kein Applaus so viel wert wie Ihre Worte“

„Ich möchte Ihnen für die Emotionen danken, die Ihre Geschichte bei allen Menschen geweckt hat, die das Privileg hatten, sie zu hören, und insbesondere bei mir, denn ich bin, ganz unglaublich, ein Teil davon“, hieß es im Brief des blinden Tenors aus der Toskana weiter. Er hätte nicht gedacht, dass seine „bescheidene Stimme“ eines Tages so wichtig sein könne. „Keine Auszeichnung, kein Applaus, keine Ehre oder Anerkennung ist so viel wert wie Ihre Worte.“