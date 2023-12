275 illegale Böller im Internet bestellt

210 Verletzte pro Jahr

Erschreckend liest sich die Bilanz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV): Neben Toten, wie etwa Anfang des Jahres in Ternitz (NÖ), bringen Unfälle mit Pyrotechnik pro Jahr 210 Verletzte in Österreichs Spitäler – ergibt mehr als 1000 Verletzte in fünf Jahren!