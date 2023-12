Neue Schumi-Doku rollt Leben einer Legende auf

Die Doku ist jetzt schon für den ARD ein großer Erfolg: 1,35 Millionen Mal wurde sie bereits in der ARD-Mediathek aufgerufen, der begleitende Podcast „Schumacher. Geschichte einer Ikone“ 230.000 Mal gehört. Schade, dass für die lineare TV-Ausstrahlung trotzdem nur ein undankbarer Platz gefunden wurde. Denn in Österreich ist die Produktion in der Mediathek nicht abrufbar. Da hilft nur lange aufbleiben...