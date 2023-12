Milli-Vanilli-Skandal verführt ab sofort im Kino

Alle kennen sie, die beliebtesten Songs der 80er Jahre: Mit den Pop-Hits „Girl You Know it´s True“ und „Blame it on the Rain“ gelangten Rob und Fab alias Milli Vanilli an die Spitze der internationalen Charts. Im Kino-Film „Girl You Know It´s True“ wird ihre Geschichte von Ruhm, Reichtum, Korruption und größtem Musik-Skandal der Pop-Kultur erzählt. Lesen Sie hier unsere Kritik.