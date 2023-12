Jakob Pöltl: Duell mit dem Meister und eigene Doku

„Big Jak“

Die Streamingplattform „Joyn“ der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe widmet dem 2,13 m großen Mann indes ab 27. Dezember die Doku „Big Jak - Die Jakob Pöltl Story“. Fünf Folgen zu je zwölf Minuten über den heimischen NBA-Pionier sind angekündigt. Nachgegangen wird u. a. den Fragen, wie der 28-jährige Center der Toronto Raptors in der kanadischen Metropole lebt, wie er in der stärksten Basketballliga der Welt Fuß fassen konnte und was ihn antreibt.