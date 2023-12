Campus Pinkaboden nimmt Form an

Der Plan der Gemeinden Bildein, Eberau, Moschendorf und Deutsch Schützen, mit dem Projekt Campus Pinkaboden ein neues Bildungsangebot - von der Kinderkrippe bis zur Mittelschule - zu schaffen, nimmt immer konkretere Formen an. Damit will man das Bildungs- und Betreuungsangebot in der Region ausweiten und auch in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie neue Maßstäbe setzen. Seit Kurzem läuft ein Ideenwettbewerb zu den baulichen Maßnahmen des Projekts Campus Pinkaboden.