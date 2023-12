Freizügige Klimakleber sorgen in Wien für Wirbel

Eines ist gewiss: Die Klimakleber der Letzten Generation wissen, wie sie für Aufregung sorgen können. So auch am Mittwochabend auf dem Christkindlmarkt im Türkenschanzpark in Wien. Im Bikini versammelten sich die Aktivisten dort am Punschstand. Warum? „Es hatte im Dezember bereits 17 Grad“, freut sich eines der Mitglieder. Natürlich hat diese Aussage einen ironischen Unterton ...