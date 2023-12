Hundemama mit zehn Welpen eiskalt ausgesetzt

Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

„Wir verzeichnen in diesem Jahr eine unverhältnismäßig hohe Anzahl an Jungtierfunde, die sowohl Katzen als auch Hunde umfassen, in unserem Tierschutzhaus. Angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit möchten wir betonen, dass die Entscheidung, ein Tier aufzunehmen, auf sorgfältiger Überlegung basieren und nicht aus einem spontanen Impuls heraus erfolgen sollte. Leider zeigt unsere Erfahrung, dass viele dieser Tiere im neuen Jahr in Tierheimen landen“, betont der Tierschützer und ergänzt: „Die Haltung eines Haustieres verlangt Zeit und Geduld, und in einer Zeit, in der die Kosten für Futter und den Tierarzt steigen, auch finanzielle Mittel.“