Drei Welpen im Karton auf die Straße gesetzt

„Die Welpen waren glücklicherweise in einem guten gesundheitlichen Zustand. Sie dürften nicht lange in der Kälte ausgeharrt haben, bevor sie gefunden und zu uns nach Vösendorf gebracht wurden. Hier werden die Kleinen jetzt erst einmal durchgecheckt und umfangreich versorgt, bis sie bereit sind, in ein neues liebevolles Zuhause zu ziehen“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl.