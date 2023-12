Ukraine will Wehrpflichtige aus Ausland „einladen“

Wie mehrere Medien berichteten, will das Verteidigungsministerium Ukrainer im nächsten Jahre im wehrfähigen Alter von 25 bis 60 Jahren, die im Ausland leben, auffordern, sich in den Rekrutierungszentren der Streitkräfte zu melden. Das kündigte der neue Verteidigungsminister Rustem Umjerow in einem Interview mit „Welt“ „Bild“ und „Politico“ an.