Ukrainer wollen Wien nur noch selten verlassen

Polen-Wahl wegen geografischer Nähe

Das Nachbarland Polen wurde hingegen häufig aufgrund der geografischen Nähe zur Ukraine gewählt. Dementsprechend sei auch die Bereitschaft, in Krakau zu bleiben, deutlich geringer als in Wien. In Polen sei es für die Flüchtlinge jedoch leichter, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Jede fünfte Person gab in der Befragung an, in ihrem Heimatland in Gesundheits- und Bildungsberufen tätig gewesen zu sein.