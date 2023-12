Urlaubsglück schenken

Am Sonntag ist der Heilige Abend. Dann ist die Hektik der Vorweihnachtszeit vorbei, die Geschenke liegen längst verpackt unter dem Christbaum. Oder auch nicht, aus welchen Gründen auch immer – weil Sie sich dem Shoppingwahn verschließen, weil das Geld knapp ist oder weil Sie nicht das Richtige gefunden haben. Für mich ist das schönste Geschenk Zeit. Was bietet sich da besser an als Reisen oder Ausflüge? Es muss ja nicht immer weit weg sein, unsere Heimat bietet schließlich viele Möglichkeiten, um qualitätsvolle Stunden oder Tage im Kreise seiner Lieben oder auch ganz für sich zu erleben. Hier in der „Reisezeit“ finden Sie Woche für Woche Anregungen für nah und fern. Man muss sich nur die Zeit nehmen, um Erholung zu finden – und von den Erinnerungen daran zehrt man noch sehr lange