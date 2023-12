Salzburg muss auf weiteren Stammspieler verzichten

Am 9. Dezember verletzte sich Nicolas Capaldo beim Spiel gegen Rapid, der Argentinier wurde früh in der 2. Hälfte durch Mads Bidstrup ersetzt. Im Gruppenfinale der Champions League gegen Benfica konnte der 25-Jährige folglich nicht helfen. Die Verletzung am Knie is gar schlimmer als zunächst vermutet, der Gaucho wurde mittlerweile bereits operiert. Wann er wieder zurückkehrt ist völlig offen, der Vorbereitungsstart ab 6. Jänner ist definitiv kein Thema.