Kein hochprozentiger Alkohol bei Hahnenkamm-Rennen

Im vergangenen Jahr sei sogar eine Person schwer verletzt worden. „Wir hatten in diesem Jahr schon sehr viel Arbeit und ein Hauptproblem ist sicher der Alkohol“, sagte Markus Eder, Kommandant der Bundespolizei in Kitzbühel. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit Strafen von bis zu 2.000 Euro rechnen, hieß es. Die 84. Ausgabe des Sportereignisses wird in der Woche von 15. bis 21. Jänner über die Bühne gehen.