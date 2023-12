„Das ist mir momentan noch völlig wurscht“

Flutlicht-Slalom

Bevor die Abfahrer nach Weihnachten beim Klassiker in Bormio wieder gefordert werden, wartet am Freitag der Flutlicht-Slalom in Madonna. Schwarz steigt nach dem gestrigen dringend benötigten Ruhetag heute wieder auf die Slalom-Skier. „Ich bin selbst schon gespannt, wie es läuft“, meint Schwarz, der angesichts des Monsterprogramms nur wenige Slalom-Tage in den Beinen hat.