Überraschender Rücktritt im Schweizer Ski-Team

Zwei 14. Plätze als beste Weltcup-Ergebnisse

In ihrer Karriere konnte Suter insgesamt zwölf Mal Weltcup-Punkte sammeln, kam aber nie über einen Top-15-Platz hinaus - darunter zwei 14. Plätze Ende 2022 in der Abfahrt in Lake Louise und Anfang 2023 im Super-G in St. Anton als beste Weltcup-Ergebnisse.