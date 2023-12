Die ganze Stadt ist in Weihnachtsstimmung

Der Handel hatte es in diesem Jahr nicht leicht. Die massive Inflation, Krisen, Differenzen bei den KV-Verhandlungen und dann auch noch ein kalendarisch wenig vorteilhaftes Jahr - denn psychologisch gesehen beginnt die Weihnachtsstimmung und das große Einkaufen für die meisten Menschen erst nach dem 4. Advent. Und dieser fällt heuer auf Heiligabend. Dem Handel fehlt damit in diesem Dezember fast eine ganze Woche fürs Weihnachtsshopping. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.