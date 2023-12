Handy-Entscheid: ÖVP will jetzt aufs Tempo drücken

Verfassungsschutzministerin Karoline Edtstadler will das Gesetz, für das sie „seit Jahren kämpfe“, so schnell wie möglich umsetzen. Die ÖVP-Politikerin schreibt auf der Plattform X: „Die Handydatensicherstellung muss jetzt rasch auf neue Beine gestellt werden. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren.“ Aktuell würden mobile Datenträger einkassiert, ohne „zu differenzieren, was relevant ist für das Ermittlungsverfahren“.