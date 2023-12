Handy-Sicherstellung nur mit Sanctus vom Richter

Mobiltelefone oder mobile Datenträger dürfen nur mit entsprechender richterlicher Bewilligung sichergestellt werden. Ansonsten liegt ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und das Recht auf Privatleben vor, so der Verfassungsgerichtshof (VfGH) am Dienstag in einem brisanten Entscheid mit womöglich weitreichenden Folgen.