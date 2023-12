Israel entdeckt bisher größten Tunnel der Hamas

Hilfskonvoi über Kerem Shalom

Ein erster Hilfskonvoi ist am Sonntag über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen gelangt. 79 Lastwagen seien auf dem Weg in das Palästinensergebiet, sagte ein Vertreter des ägyptischen Roten Halbmondes. Israel hatte am Freitag erklärt, „vorübergehend“ die Lieferung humanitärer Güter in den Gazastreifen über den Grenzposten zuzulassen.