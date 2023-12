Israel-Scharfschütze tötete zwei Frauen vor Kirche

Britische Abgeordnete schildert Lage in Kirche

Eine britische Abgeordnete sagte dem Nachrichtensender BBC, in der Kirche suchten Verwandte von ihr gemeinsam mit Hunderten weiteren Zivilisten Schutz. Ihre Familie habe keinen Zugang zu Lebensmittel und Wasser und stehe „wenige Tage vor dem Tod“, sagte Layla Moran. In sozialen Medien beschrieb sie die Lage nach Kontakten mit ihrer Familie als „fürchterlich“. Zwei Mitarbeiter der Kirche seien erschossen worden, und ihre Leichen lägen vor der Kirche, schrieb Moran auf X.