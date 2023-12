Es braucht mehr als die Anerkennung am Papier

Protest gegen Zutrittsverbot in Diskothek

Der gemeinsame Protest gegen ein Zutrittsverbot in einer Diskothek in Oberwart brachte 1987 auch den Stein ins Rollen, der schließlich zur Anerkennung der Volksgruppe der Roma und Sinti am 16. Dezember 1993 führte und der den Roma fortan das Recht auf besonderen Schutz, um ihre Kultur, Sprache und Identität zu bewahren, gab. „Wir haben kein Mutterland, welches unseren Schutz übernimmt. Österreich ist nicht unser Gastland, sondern unser Vater- und Mutterland zugleich“, hieß es in dem Appell der Roma-Vertreter Emmerich Gärtner-Horvath und Rudolf Sarközi, der als treibende Kraft der Anerkennung galt.