SPÖ-Spitzen in NÖ werden Gehaltserhöhung spenden

In puncto Lohnerhöhung für die Landespolitiker werden hierzulande – wie berichtet – ja halbe Sachen gemacht. Bis in den Sommer werden die Gehälter nicht, dafür quasi als „Urlaubsgeld“ dann gleich um die vollen 9,7 Prozent erhöht. Im Vorfeld der Verhandlungen zwischen Schwarz und Blau war die SPÖ, aber auch die FPÖ, für eine echte „Nulllohnrunde“ in der Landes-, nicht aber in der Gemeindepolitik.