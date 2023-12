Register über Samen- oder Eizellspenden kommt

Am Freitag wurden im Nationalrat mehrere Änderungen im Elternrecht beschlossen. So soll die gesetzliche Elternschaft beispielsweise allein an den Umstand geknüpft werden, dass die Mutter und der Partner oder die Partnerin zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet sind oder eine eingetragene Partnerschaft haben. Darüber hinaus kommt ein zentrales Register über Samen- oder Eizellspenden.