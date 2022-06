LGBTQ+ in Österreich: Für die Liebe und gegen Hass

Mehr Bewusstsein für LGBTQ+

Klar ist jedenfalls: In den letzten Jahren hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein für verschiedene sexuelle Orientierungen, für Geschlechter abseits des binären Systems verstärkt. Trotz aller Offenheit haben Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender es noch immer in vielen Lebensbereichen schwer: „Vor allem in der Schule litt ich sehr“, erinnert sich etwa der Kärntner Gregor (26) an Homophobie, die er als Jugendlicher am eigenen Leib erfahren musste (siehe Interview unten).