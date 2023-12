Parteien einig: Sobotka wird „ausgeliefert“

FPÖ: Ermittlungen gegen Sobotka überfällig

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker begrüßt die WKStA-Ermittlungen gegen Sobotka. „Es ist höchst an der Zeit, dass zumindest ein Teilaspekt des umfassenden Konvoluts an Vorwürfen, das gegen Sobotka bereits vorliegt, juristisch behandelt wird. Auch bei der Erwin-Pröll-Stiftung geht es um eine mutmaßliche Intervention - also ein ähnliches Muster, wie es auch der verstorbene Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek in dem jüngst bekannt gewordenen Gespräch beklagt hat“, sagte Hafenecker.