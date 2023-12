Bub wurde jahrelang von Stiefmutter misshandelt

Kinder haben ein Recht auf Fürsorge und Liebe. Der mittlerweile im SOS-Kinderdorf untergebrachte Bub konnte davon aber nur träumen, in seiner Familie herrschten ganz andere Sitten. Vor Gericht musste sich am Freitag seine Stiefmutter verantworten. Laut Anklageschrift hatte die Rumänin den Grundschüler im Zeitraum April 2020 bis Juli 2022 mehrmals wöchentlich verdroschen. Und das mit allem, was in Reichweite war.