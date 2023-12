Fairtrade und Klimawandel standen am Stundenplan

Kurzfilmtag im Zeichen des Klimawandels

In der Klima-Energie-Modellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern (bestehend aus den Gemeinden Matrei, Virgen, Prägraten und St. Johann im Walde) setzten sich Mittelschüler der dritten und vierten Klassen aus Virgen am „Welttag des Bodens“ für die Umwelt ein. Zumindest theoretisch im Rahmen ihres Unterrichts: An einem Kurzfilmtag zum Thema Klimawandel gab es nicht nur tiefe und detaillierte Einblicke, sondern auch die Möglichkeit, Fragen zu Plastikvermeidung, Recyclingmöglichkeiten oder dem richtigen Mülltrennen an die zuständigen Experten zu stellen.