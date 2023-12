Schwestern betrunken mit ihren Kindern unterwegs

Zwei Flaschen Sekt hätten sie gemeinsam getrunken, gaben die Schwestern bei der Einvernahme durch die Polizei an. Am Donnerstag gegen 21 Uhr machte sich eine 40-Jährige aus Goldwörth dann mit ihrem Auto auf den Weg. Auf der Rückbank war ihr sechsmonatiger Sohn im Kindersitz. Doch beim Einbiegeversuch in die B131 Richtung Ottensheim, kam sie von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld stecken.