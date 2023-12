Regisseur Wim Wenders: „Die Klos sind einzigartig“

Wim Wenders: Begonnen hat alles mit einem Brief aus Tokio. Man hat mir vorgeschlagen, über eine Reihe von architektonisch besonderen Toiletten dort Kurzfilme zu machen. Also bin ich hingefahren, um mir das anzuschauen. Aber das hat mich dann nicht so interessiert. Das griff mir zu kurz, ich wollte lieber etwas erzählen über Tokio, wo die Toiletten zwar vorkommen, aber was alle Welt interessiert und nicht nur Architekturfreaks.