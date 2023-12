Haslauer: „2028 müssen erste Windräder stehen“

376 Millionen Euro an Investitionen in die Infrastruktur plant die Salzburg AG im kommenden Jahr. Rekordzahlen sind das, sagt Landes- und Aufsichtstrats-Chef Wilfried Haslauer (ÖVP). Ein relativ geringer Teil davon wird in die Windkraft fließen. Nicht weil Land oder Konzern nicht wollen, sondern weil die geplanten Projekte noch nicht so weit sind.