Böller-Attacke auf Pkw: Polizei stellt Pyro-Rowdys

Schon seit Wochen sorgen Unbekannte, die mitten in der Stadt Feuerwerkskörper zünden, für Wirbel und Verunsicherung in der Bevölkerung. Zusammengezuckt ist am Montagabend ein Autofahrer (37) aus dem Bezirk Oberwart, als er mit seiner Frau und dem zweijährigen Sohn auf der Bundesstraße 63a von Pinkafeld kommend in Richtung EO unterwegs war.