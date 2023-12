ÖSV-Retter Babinsky: „Ich habe alles reingehaut“

Im Super-G - am Freitag findet in Gröden die Saison-Premiere statt - hat Babinsky seinen Startplatz sicher. In der Abfahrt wird die der teaminterne Quali-Druck noch so lange auf ihm lasten, bis er in der Weltcup-Startliste in den Top 30 ankommt (derzeit 43). Für die klassische Gröden-Abfahrt am Samstag (beide 11.45 Uhr) sollte er sich das Startrecht aber bereits verdient haben. „Ich hoffe schon. Entscheiden tue es aber nicht ich“, sagte er.