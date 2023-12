EU will vor ausufernden Strompreisen schützen

Sogenannte Contracts for Difference (CfDs) garantieren Stromerzeugern einen Mindestpreis, wenn sie neu investieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Gelder in erneuerbare Energien oder Kernkraft fließen. Fällt der Marktpreis unter einen vereinbarten Wert, springt der Staat ein und gleich die Differenz aus. Ist der Preis höher, geht der Überschuss an den Staat. Auf diese Weise soll es einen Anreiz geben, heimischen, sauberen Strom zu schaffen.