Positives Echo auf Hilferuf von pflegender Mutter

„Sie alle können froh sein, dass es so viele starke Frauen gibt“, schreibt Sylvia Reichl an den Landesrat: „Wissen Sie eigentlich, wie viel wir zu Hause leisten an Pflege?“ Die Mutter von Florian (32) sieht sich dabei zu wenig unterstützt: „Wie Eltern, insbesondere Alleinerziehende, mit der Pflege eines erwachsenen behinderten Kindes täglich kämpfen bzw. den Alltag organisieren, ist teils unmöglich zu schaffen, vor allem, wenn man auch berufstätig ist. Da kommen schon mal Verzweiflung und Ärger hoch“, schildert die Frau dem Politiker im eingeschrieben Brief auf vier handschriftlichen A4-Seiten.