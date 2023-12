„Politik lässt Eltern von Behinderten im Stich“

Sie hat über die Jahre schon viel Geduld (und auch Ungeduld) gezeigt mit den Verhältnissen in Sachen behinderter Menschen in Oberösterreich - nun reicht es ihr: Sylvia Reichl, alleinerziehende Mutter eines von Geburt an beeinträchtigen Sohnes, hat an Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) einen Brief geschrieben, der zugleich Hilferuf und Anklage ist.