Wirbel um Kosten für Nordamerika-Reise

Bei der achttägigen Reise im Oktober besuchte eine elfköpfige Delegation des Landes - mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landesrat Leonhard Schneemann und Ex-Landtagspräsidentin Verena Dunst an der Spitze - die USA und Kanada. Mit dabei waren auch zwei Vertreter der Burgenländischen Gemeinschaft. Es gab Treffen mit Auslandsburgenländern und ihren Vereinen in New York, Chicago, Allentown und Toronto. Besuche dieser Art sind seit Jahrzehnten Tradition.