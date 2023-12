Osttiroler wollte von AMS Sexhefte und Pornos

Angeklagter befand sich während Tat in „Matrix“

Von den zwei Mitarbeiterinnen begehrte der Einheimische Filme mit „sexy Inhalten“ sowie Porno-Hefte. Als das freilich nicht gelang, bedrohte er sie mit einem 22 Zentimeter langen Messer. Auf einen alarmierten Polizisten, der Pfefferspray gegen den 38-Jährigen einsetzte und schließlich auch einen Schuss abgab, stach er sogar ein. „Es war alles nicht real“, gab der Angeklagte zu Protokoll, „ich habe mich an dem Tag wie in der Matrix oder in der Truman Show gefühlt“. Was am 20. Juni genau passierte, wisse er deshalb „nur mehr teilweise“. Die beiden Frauen habe er jedenfalls als „Software-Figuren“ empfunden und alles wie in einem „Videospiel“ wahrgenommen.