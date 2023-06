AMS-Angreifer: Nach OP weiter Rätsel um Motiv

AMS-Mitarbeiter in psychologischer Betreuung

„Nach dem Vorfall am Dienstag ist bei uns der Fall in Kraft getreten, dass wir mit der Krisenintervention gestartet haben. Wir haben dafür ein eigenes Programm und die Mitarbeiter sind in psychologischer Betreuung“, erklärt Evelyne Thum, Pressesprecherin des AMS Tirol. Zudem versichere sie, dass es sich bei diesem Angriff um eine absolute „Ausnahmesituation“ handelte: „Öfter passiert so etwas natürlich nicht“. Es gäbe zwar Vorfälle in Österreich, das stünde jedoch nicht an der Tagesordnung.