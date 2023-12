Regierung will Verschuldeten aus Patsche helfen

Zuvor hatte der „Kurier“ von Vorbehalten seitens des ÖVP-geführten Finanzministeriums berichtet. „Der Vorschlag wurde kurzfristig übermittelt und wirft auf den ersten Blick unter anderem verfassungsrechtliche Fragen auf“, zitierte die Zeitung aus einer Stellungnahme des Ministeriums. Laut „Standard“ will das Finanzministerium die Idee zwar prüfen. Der Vorschlag sei allerdings „unausgegoren“. Die Auswirkungen auf Finanzmarktstabilität und Banken seien nicht geprüft worden. Außerdem sei ein nachträglicher Eingriff in Verträge heikel. In einem vorliegenden Statement des Ministeriums heißt es darüber hinaus: „In der jetzigen Zinslage würde dieser Vorschlag keine Erleichterung für die Menschen bringen. Damit wird keine einzige Wohnung oder Eigentum geschaffen. Ziel muss sein, Wohnraum und Eigentum zu schaffen - aber nicht mit diesem Ansatz. Dieser Vorschlag wäre ein Eingriff in den freien Markt.“